Помогите найти производную функции, пожалуйста! y=4x^3-5x+3

Математика
Помогите найти производную функции, пожалуйста! y=4x^3-5x+3
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12х^2-5 _________________
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