Помогите написать диалог на тему "интервью у извесного певца или спортсмена"
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Помогите написать диалог на тему "интервью у извесного певца или спортсмена"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здравствуйте,могу я взять у вас интервью?-Когда вы начали петь?- Лет с пяти -Какие стили музыки вы предпочитаете?-Я люблю поп музыку-Вы играете на музыкальных инструментах?-Да, на пианино -У вас есть музыкальное образование?-Конечно-Почему вы выбрали эту профессию?-Я всегда любил музыку-Какие планы на будущее?-Развивать себя в музыке. Спасибо за то,что уделили мне время,
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