Помогите написать диалог на тему "интервью у извесного певца или спортсмена"

Гость: Гость:

Здравствуйте,могу я взять у вас интервью?-Когда вы начали петь?- Лет с пяти -Какие стили музыки вы предпочитаете?-Я люблю поп музыку-Вы играете на музыкальных инструментах?-Да, на пианино -У вас есть музыкальное образование?-Конечно-Почему вы выбрали эту профессию?-Я всегда любил музыку-Какие планы на будущее?-Развивать себя в музыке. Спасибо за то,что уделили мне время,