Помогите написать маленькое сообщение о професии пищевой промышленности. даю 50 б??ллов

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Помогите написать маленькое сообщение о професии пищевой промышленности. даю 50 б??ллов
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