Помогите написать на английском что надо делать в зоопарке и что не надо делать

Английский язык
Помогите написать на английском что надо делать в зоопарке и что не надо делать
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
At the zoo, you can feed the animals and take pictures.( в зооперке можно кормить и фотограыировать животных) The zoo can not run around and tease animals.( в зоопарке нельзя бегать и дразнить животных)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Проверочное слова к слову моросящиму
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста номер 14 если можно 15 еще
Ответить
Биология
К клеткам крови относятся: 1. Эритроциты 2. Лейкоциты 3. Нейроны 4. Эпителиальны?? клетки P. S. Возможны несколько(все) правильных вариа...
Ответить
Математика
В классе у каждой девочки по 2 альбома и по 4 фломастера. 1) Какое количество альбомов у 7 учениц? 2) Какое количество фломастеров у 9 учениц? 3) К...
Ответить
Математика
Решите уравнения x+8 цел 1/11=16,1 . y - 9.7 =8 цел 2/3, 100,3+x= 102 цел 1/6
Ответить