Помогите написать на английском что надо делать в зоопарке и что не надо делать
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Помогите написать на английском что надо делать в зоопарке и что не надо делать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
At the zoo, you can feed the animals and take pictures.( в зооперке можно кормить и фотограыировать животных) The zoo can not run around and tease animals.( в зоопарке нельзя бегать и дразнить животных)
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