Помогите написать письмо людям от имени птиц

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Помогите написать письмо людям от имени птиц
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Дорогие люди просим вас кормить нас и делать нам скворешники!
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