Помогите написать план по биографии и творчеству Тургенева?
Литература
Помогите написать план по биографии и творчеству Тургенева?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Семья Тургенева 2)Детские и юношеские воспоминания о жизни в Спасском 3)Растование со Спасским на долгое время 4)Переезд в Петербург и поступление в университет 5)Поступление в Берлинский университет 6)Возвращение в Петербург
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