Помогите написать план по биографии и творчеству Тургенева?

Гость: Гость:

1) Семья Тургенева 2)Детские и юношеские воспоминания о жизни в Спасском 3)Растование со Спасским на долгое время 4)Переезд в Петербург и поступление в университет 5)Поступление в Берлинский университет 6)Возвращение в Петербург