Помогите написать про христианство

География
Помогите написать про христианство
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Христиа́нство (от греч. Χριστός — «пома́занник» , «месси́я» ) — авраамическая мировая религия, основанная на жизни и учении Иисуса Христа, описанных в Новом Завете [1]. Христиане верят, что Иисус из Назарета это Мессия, Сын Божий, Бог, ставший человеком, и Спаситель человечества. [2] Христианство — крупнейшая мировая религия по численности приверженцев, которых около 2,1 млрд и по географической распространенности — почти в каждой стране мира есть хотя бы одна христианская община. [3] Христианство возникло в I веке в Палестине, находившейся на тот момент под властью Римской империи, первоначально в среде евреев, но уже в первые десятилетия своего существования получило распространение и в других провинциях и среди других этнических групп. [4] В 301 году Великая Армения стала первой страной, принявшей христианство в качестве государственной религии [5], что связано с именами святого Григория Просветителя и армянского царя Трдата III Великого.
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