На карте с масштабом 1 : 1 2 000 000 длина Чудского озера равна 6 см. Какова длина этого о??ера на карте с масштабом 1 : 1 400 000?

Гость: Гость:

Убираем лишнии нули, /100 000 получаем 1/120 и 1/14 сокращаем на 2 1/60 и 1/7 умножаем на наши сантиметры первый масштаб 60*6=360 делим на второй масштаб 360/7 получаем примерно 51.4 см