На карте с масштабом 1 : 1 2 000 000 длина Чудского озера равна 6 см. Какова длина этого о??ера на карте с масштабом 1 : 1 400 000?

Математика
На карте с масштабом 1 : 1 2 000 000 длина Чудского озера равна 6 см. Какова длина этого о??ера на карте с масштабом 1 : 1 400 000?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Убираем лишнии нули,  /100 000 получаем 1/120 и 1/14 сокращаем на 2 1/60 и 1/7 умножаем на наши сантиметры первый масштаб 60*6=360 делим на второй масштаб 360/7 получаем примерно 51.4 см
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