Английский язык

Выберите правильный перевод предложений, содержащих неличные формы глагола (Infinitive, Gerund, Participle I, Participle II). 1. That was the machine provided with the necessary facts about the problem to be solved. а) Машину обеспечили необходимыми фактами, чтобы она решила проблему. б) То была машина, снабженная необходимой информацией о задаче, которую предстояло решить. в) Эту машину обеспечили необходимой информацией о решаемой задаче. 2. The computers designed to use IC were called third generation computers. а) Компьютеры сконструировали для использования ИС и назвали их третьим поколением. б) Компьютеры назывались третьим поколением, потому что в них использовались ИС. в) Компьютеры, сконструированные, чтобы использовать ИС, назывались компьютерами третьего поколения. 3. Mark I was the first machine to figure out mathematical problems. а) Первая машина для вычисления математических проблем была Марк I. б) Марк I явилась первой машиной для вычисления математических задач. в) Марк I была первой машиной, которая вычисляла математические задачи. 4. Early computers using vacuum tubes could perform computations in milliseconds. а) Первые компьютеры, использующие электронные лампы, могли выполнять вычисления в течение миллисекунд. б) Ранние компьютеры использовали вакуумные лампы, которые выполняли вычисления за миллисекунды. в) Рано компьютеры, использующие электронные трубки, выполняли вычисления за миллисекунды. 5. Vacuum tubes to control and amplify electric signals were invented by Neumann. а) Изобретенные Нойманом вакуумные лампы регулировали и усиливали электрические сигналы. б) Нойман изобрел электронные лампы для управления и усиления электрических сигналов. в) Электронные лампы, которые регулировали и усиливали электрические сигналы, были изобретены Нойманом. 6. Neumann’s machine called the EDVAC was designed to store both data and instructions. а) Ноймановскую машину, называемую EDVAC, сконструировали для хранения информации и команд. б) Машина Ноймана, названная EDVAC, была создана, чтобы запоминать как информацию, так и команды. в) Машину Ноймана, которая хранила данные и инструкции, назвали EDVAC. 7. Computers were developed to perform calculations for military and scientific purposes. а) Компьютеры были созданы, чтобы выполнять вычисления для военных и научных целей. б) Компьютеры создали для выполнения военных и научных вычислений. в) Созданные компьютеры выполняли вычисления военного и научного назначения. 8. An American clerk invented a means of coding the data by punching holes into cards. а) Американский служащий изобрел посредством кодирования информации перфокарту. б) Американский клерк изобрел перфокарту, кодируя информацию. в) Американский служащий изобрел средство шифрования информации путем пробивания отверстий в карте.

