Запишете на символическом языке следующие утверждения: а) число 18 - натуральное б) число -26 - рациональное в) число 2.7 не является целым г) число 1.5 не является натуральным

Математика

Запишете на символическом языке следующие утверждения: а) число 18 - натуральное б) число -26 - рациональное в) число 2.7 не является целым г) число 1.5 не является натуральным

Автор: Гость