Помогите написать соченение на тему Нравственный поступок

Гость: Гость:

Нравственный поступок. Однажды в дождливый день мальчик Ваня выглянул в окно и увидел котенка на дереве.Он был мокрый и взъерошеный. Ваня оделся и выбежпл на улицу снял котенка с дерева. После он покормил котенка и оставил себе. И пишешь какой хороший поступок совершил мальчик Ваня.