Помогите написать соченение на тему Нравственный поступок

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Помогите написать соченение на тему Нравственный поступок
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нравственный поступок. Однажды в дождливый день мальчик Ваня выглянул в окно и увидел котенка на дереве.Он был мокрый и взъерошеный. Ваня оделся и выбежпл на улицу снял котенка с дерева. После он покормил котенка и оставил себе. И пишешь какой хороший поступок совершил мальчик Ваня.
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