Помогите написать сочинение Чему научила меня литература 19?

Литература
Помогите написать сочинение Чему научила меня литература 19?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Литература 19 века научила меня, что в жизни бывают и много резких моментов. Она подарила мне любовь. Внимательно читая, можно зайти в ту атмосферу, которая и дает нам литература. Можно почувствовать себя в ролях героев и героин рассказов. Литература 19 века учит, что не все бывает справедливо! Учит любить и понимать... Развивать свое мнение... И многому другому... благодаря литературе 19 века, я научился внимательности, уму, справедливости и личному мнению. Я понял то-что в книгу можно влюбиться... 
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