Помогите написать сочинение на тему Антиникатная политика
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Помогите написать сочинение на тему Антиникатная политика
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Политика - это концентрированное выражение экономики", - гласит современная аксиома. Это значит, что экономические условия, в которых живет общество, серьезно влияют на политику государства. В богатых государствах, где экономика стабильна, развивается демократия, состоятельные люди платят налоги, благодаря которым государство может содержать всех тех, кто не может добыть средства существования самостоятельно. В бедных государствах все происходит иначе: группировки крайнего толка (неважно, левые или правые) делят между собой власть над нищим народом. Для наглядности можно сравнить Швецию и, к примеру, Никарагуа или Сальвадор. Но не все в политике так просто. Часто богатые и мощные в военно-экономическом отношении государства начинают диктовать свою волю другим народам. Тогда начинаются так называемые "локальные конфликты", которые по сути являются самыми настоящими войнами, с убитыми, ранеными, пленными. И мировое сообщество вынуждено закрывать глаза на произвол "империй третьего тысячелетия"... Мы живем в демократическом государстве, где власть принадлежит народу. Это значит, что каждый совершеннолетний гражданин может влиять на политику государства, прямым либо косвенным образом. Прямое влияние на политику оказывают участники выборов в парламент, президентских выборов, косвенное - те, кто активно занимается общественной деятельностью, принимает участие в опросах, анкетировании, мероприятиях общественно-политического характера, то есть занимает активную гражданскую позицию.
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