Помогите написать сочинение на тему: "Чем интересно творчество Есенина современн??му читателю." С примерами из стихотворений.

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Помогите написать сочинение на тему: "Чем интересно творчество Есенина современн??му читателю." С примерами из стихотворений.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сергей Есенин... Имя  этого поэта нам знакомо с детства. Кто из нас не знает стихи про "белую березу",  принакрывшуюся снегом  под окном? У кого не дрогнуло сердце, когда на уроке учитель (или одноклассник) читал про глаза собачьи, покатившиеся "золотыми звездами в снег", когда у суки утопили щенят? А кому из подростков не приходилось читать "запретные" стихи поэта-хулигана? Даже тот, кто не любит читать вообще,а стихи считает ерундой, никогда не скажет, что  Есенина не знает.  Но настоящий любитель поэзии в выпускном классе открывает для себя иного Есенина, запутавшегося, страдающего, не знающего, "куда несет нас рок событий". Современному читателю близки и строчки про "клен...опавший", и про то, что "все пройдет, как с белых яблонь дым
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