Помогите написать сочинение на тему „кто такие дети?"!!! Пожалуйста, побыстрей!!!
Литература
Помогите написать сочинение на тему „кто такие дети?"!!! Пожалуйста, побыстрей!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дети- это маленькие почемучки . Мы радость родителей . У разных детей разное детство . Но оно есть у каждого . Все маленькие дети хотят побыстрей вырасти , но когда вырастают думаю : Как хорошо было в детстве . И хотелось бы сказать что , дети - это цветы жизни
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