Помогите написать сочинение на тему „кто такие дети?"!!! Пожалуйста, побыстрей!!!

Гость: Гость:

Дети- это маленькие почемучки . Мы радость родителей . У разных детей разное детство . Но оно есть у каждого . Все маленькие дети хотят побыстрей вырасти , но когда вырастают думаю : Как хорошо было в детстве . И хотелось бы сказать что , дети - это цветы жизни