Помогите, пожалуйста Сочинение-миниатюра. Рассмотрите сюжетный рисунок знамени??ого датского художника Херлуфа Бидструпа (1912-1988),придумайте интересное название и сочините рассказ.
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Помогите, пожалуйста Сочинение-миниатюра. Рассмотрите сюжетный рисунок знамени??ого датского художника Херлуфа Бидструпа (1912-1988),придумайте интересное название и сочините рассказ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды у меня было свободное время и вдруг я решил прочитать книгу. Я взял книгу и прочитал, моя голова уставало и пошел я спать. Я положил книгу и пришел мой кузен, взглянул поинтересовался и посмеялся и ушел. А за ним мой брат, он тут-же за 10 минуту прочитал и уснул.
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