Помогите, пожалуйста Сочинение-миниатюра. Рассмотрите сюжетный рисунок знамени??ого датского художника Херлуфа Бидструпа (1912-1988),придумайте интересное название и сочините рассказ.

Гость: Гость:

Однажды у меня было свободное время и вдруг я решил прочитать книгу. Я взял книгу и прочитал, моя голова уставало и пошел я спать. Я положил книгу и пришел мой кузен, взглянул поинтересовался и посмеялся и ушел. А за ним мой брат, он тут-же за 10 минуту прочитал и уснул.