Скорость котрую должна развить ракета=7900м/с выразить в см/с

Физика
Скорость котрую должна развить ракета=7900м/с выразить в см/с
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1 метре 100 см. Из этого следует, что 7900м/c=790000см/c
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Исследовать функцию y=x^2-6x+5
Ответить
Русский язык
Скажите, пожалуйста, где причастный оборот и главное слово. И он торжествующе посмотрел на смутившуюся учительницу.
Ответить
История
Самый широкий слой населения средневековой Европы: а)духовенство б)феодалы в)крупные землевладельцы г)зависимые крестьяне
Ответить
Алгебра
На координатной плоскости xOy постройте график уравнения:6x+3y+18=0.и можно по понятней!пожалуйста!
Ответить
Химия
Ca + O² CaCo³ FeCe³ + Ca H³PO⁴ + Hg Помогите решить пожалуйста
Ответить