Скорость котрую должна развить ракета=7900м/с выразить в см/с
Физика
Скорость котрую должна развить ракета=7900м/с выразить в см/с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1 метре 100 см. Из этого следует, что 7900м/c=790000см/c
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