Скажите, пожалуйста, где причастный оборот и главное слово. И он торжествующе посмотрел на смутившуюся учительницу.

Русский язык
Скажите, пожалуйста, где причастный оборот и главное слово. И он торжествующе посмотрел на смутившуюся учительницу.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разве здесь есть причастный оборот? Смутившуюся - причастие, но у него нет зависимых слов, оно само по себе.  Главное слово  - учительницу. 
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