Словообразовательный разбор слова весенний плз

Гость: Гость:

ВЫПОЛНЯЕМ РАЗБОР ТАК: весенний <= весна (В первом слове подчеркните производную основу ВЕСЕНН- и выделите суффикс -Н-, во втором – производящую основу ВЕСН-. Эта запись означает, что прилагательное ВЕСЕННИЙ образовано от существительного ВЕСНА, от его производящей основы ВЕСН- при помощи суффикса -Н-. Это СУФФИКСАЛЬНЫЙ СПОСОБ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ. При словообразовании в корне слова происходит чередование нуль звука//Е, то есть появляется беглая гласная, что и заставляет некоторых делать неверный вывод о строении слова. Кстати, беглая гласная появляется не только при словообразовании прилагательного от существительного, но и при формоизменении самого существительного: в родительном падеже множественного числа корень ВЕСН-/ВЁСН- заменяется на ВЁСЕН-: весна/вёсны – нет вёсен).