Помогите написать сочинение на тему "Мама".(150-200 слов)

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Помогите написать сочинение на тему "Мама".(150-200 слов)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самый дорогой человек для меня - это моя мама. Моя мамочка приветливая, добрая, нежная, ласковая, жизнерадостная. Она умеет поддержать в трудную минуту и дать дельный совет. Моя мама среднего роста, стройная, как березка, и очень женственная. У нее прекрасные кудрявые волосы, напоминающие золотое колосистое поле. Глаза моей мамы голубые, как васильки. Они всегда ясные, излучающие доброжелательность. Губы ее ярко-красного цвета, словно спелые вишни. Лицо ее всегда озарено ласковой улыбкой, которая поднимает настроение и снимает усталость. Говорит мама спокойно, ласковым тоном. Слушать и разговаривать с ней интересно и приятно. Мамочка моя очень терпеливая, покладистая. Ее все уважают и любят. Я очень горжусь своей мамой.
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