Помогите написать сочинение на тему"моя коллекция"

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Помогите написать сочинение на тему"моя коллекция"
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Ха ггггггааааааааииииии
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