Помогите написать сочинение на тему моя семья

Гость: Гость:

Моя семья! Привет,меня зовут Павлик мне 11 лет.Я живу в городе.У меня очень спортивная семья.Мою маму зовут Лена,она занимается тенисам.Моего папу зовут Давид,он занимается плаванием.Моя бабушка занимается йогай.А мой дедушка занимается пробежкой по выходным,а я сним бегаю за компанию.Вот такая у нас спортивная семья!