Помогите написать сочинение на тему моя семья

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Помогите написать сочинение на тему моя семья
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
                                               Моя семья!                    Привет,меня зовут Павлик мне 11 лет.Я живу в городе.У меня очень спортивная семья.Мою маму зовут Лена,она занимается тенисам.Моего папу зовут Давид,он занимается плаванием.Моя бабушка занимается йогай.А мой дедушка занимается пробежкой по выходным,а я сним бегаю за компанию.Вот такая у нас спортивная семья!
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