Помогите написать сочинение на тему : "Уроки Митрофанушки"
Литература
Помогите написать сочинение на тему : "Уроки Митрофанушки"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все уроки для Митрофана-бесполезные. Лентяя ничему не научишь,тем более с его-то мамашей. (Опирайся на текст и пиши)
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