Помогите написать сочинение на тему "Владимир Дубровский и Маша Троекурова"!

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В романе «Дубровский» А. С. Пушкин говорит о чести и подлости, любви и ненависти, благородстве и низости. Одной из важных сюжетных линий романа являет­ся история взаимоотношений Владимира Дубровско­го и Маши Троекуровой. В судьбах этих героев много общего. Они оба рано потеряли матерей и были лише­ны достаточной родительской ласки и тепла. Один воспитывался вдали от дома, другая жила при отце, но, избегая проявлений его горячего и непредсказуе­мого нрава, предпочитала уединяться с книгами, не­жели открывать свои чувства родителю. Владимир знал Машу еще ребенком, и она «тогда уже обещала быть красавицей». Направляясь по зову старой Егоровны к больному отцу, Дубровский-млад­ший вновь увидел Машу и полюбил. Эта любовь взяла верх над ненавистью и жаждой мести. И несмотря на то, что отец Маши, Кирила Петрович, был первым врагом Владимира, виновником всех его несчастий, благородный разбойник отказывается от налетов на Покровское. Дубровский является в дом Троекурова под видом молодого учителя, француза Дефоржа, который пона­чалу не возбуждает никакого интереса у Марьи Кириловны. «Воспитанная в аристократических предрас­судках», она не воспринимала его не только как муж­чину, но и как объект, заслуживающий внимания. «Учитель был для нее род слуги или мастерового, — говорит автор, — а слуга или мастеровой не казался ей мужчиною». Дерзкая забава отца помогла Маше увидеть в Дефорже мужественного и смелого человека. Оставшись наедине с медведем, Владимир нисколько не расте­рялся, он выхватил пистолет и выстрелил в ухо голод­ному зверю. Свой неожиданный для всех поступок «француз» объяснил тем, что «не намерен терпеть обиду». Это по-настоящему потрясло Машу. Именно о таком герое грезила она после чтения французских романов. Ограбление Антона Пафнутьича заставило Дубров­ского бежать из троекуровского дома. Не желая про­слыть подлецом, Владимир решается объясниться с Машей, открыть ей истину о себе. Записка Дубровского возбудила в Маше двойственные чувства: с одной стороны, ей было любопытно и приятно, с другой — своим приглашением на ночное свидание учитель ставил ее в неловкое положение. Тем не менее Маша со­гласилась. Героиня ждала объяснения в любви, а ус­лышала страшное признание: «Я не француз Дефорж, я Дубровский». Владимир в очередной раз продемон­стрировал храбрость и благородство, но это стало для Марьи Кириловны настоящим ударом. Вернувшись к себе, долго рыдала она «в истерическом припадке». Все ее надежды на счастье были разрушены. Вынуж­денный скрываться, Дубровский обещает быть пре­данным Маше и предлагает ей свою помощь и защиту. Марье Кириловне она действительно понадобилась, когда появился князь Верейский. Имение князя Верейского, богатого помещика, на­ходилось всего в тридцати верстах от Покровского. Вернувшись из-за границы, старый князь, не при­выкший к уединению, уже на третий день отправился на обед к Троекурову. Верейский выглядел гораздо старше своих лет, но все же был довольно приятен, к тому же любезен. Он прекрасно знал свет, и ему до­вольно быстро удалось завоевать внимание Кирилы Петровича и Маши, живущих в глуши, своими рас­сказами о нем. Арбатово поразило Троекуровых своей красотой, чистотой, изяществом. День в обществе Верейского, с «чувством и воображением» говорящего не только о картинах из своей галереи, но и на любые темы, про­летел незаметно. Марья Кириловна чувствовала себя все время легко и непринужденно, будто уже давно была знакома с князем. Верейский, действительно, располагал к себе. Он удивил своих гостей великолеп­ной кухней, настоящим салютом, духовой музыкой. Кирила Петрович воспринимал все это как знаки уважения к себе, а Маша ни о чем не задумывалась и про­сто была счастлива. Однако «старый волокита был поражен ее красотой» с первого взгляда и умело плел вокруг юной красавицы свои сети. Не раздумывая долго, он поехал ее сватать. Этого доверчивая и наивная Маша никак не ожидала. В один миг из обаятельного собеседника Верейский пре­вратился для нее в отвратительного и ненавистного ста­рика. Брак с ним пугал ее «как плаха, как могила». Все надежды уговорить алчного отца и самого Верейского отказаться от свадьбы оказались напрасными. Слезы и мольбы Маши никого не тронули, и в отчаянии она ста­ла искать помощи Дубровского. Помощь пришла, но поздно. Венчание свершилось, и на слова Владимира о свободе Марья Кириловна от­ветила, что не может нарушить клятвы, данной перед богом. И это пушкинский идеал женщины — верная и преданная, вопреки всем и вся. Поступок Маши пора­жает своей высокой нравственностью, цельностью ха­рактера и мужеством. Жаль Владимира, жаль Машу, но все же читатель испытывает в финале романа какое-то светлое чувст­во, и вызвано оно решительностью и бескомпромисс­ностью юной девушки.