Помогите написать сочинение про аккуратность 5 предложений на казахском языке.
Қазақ тiлi
Помогите написать сочинение про аккуратность 5 предложений на казахском языке.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сенім досым бар. оның аты Азамат. ол өте əдепты. Ол үлкендігі жол береді. үлендерді тындайды. кішкентайларға көмектеседы
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