Помогите написать сочинение про себя на английском на подобие истории Меган вот если понадобится : моё имя Дарига мне 12 лет я учусь в 7 классе живу в столице Казахстан город Астана

Английский язык
Помогите написать сочинение про себя на английском на подобие истории Меган вот если понадобится : моё имя Дарига мне 12 лет я учусь в 7 классе живу в столице Казахстан город Астана
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Короч ты должна просто вместо её имени написать своё. Перефразируй напиши чем занимаешься, где учишься. УДАЧИ!
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