Помогите написать сочинение про себя на английском на подобие истории Меган вот если понадобится : моё имя Дарига мне 12 лет я учусь в 7 классе живу в столице Казахстан город Астана

Английский язык

Помогите написать сочинение про себя на английском на подобие истории Меган вот если понадобится : моё имя Дарига мне 12 лет я учусь в 7 классе живу в столице Казахстан город Астана

Автор: Гость