Помогите написать сочинение-рассуждение на тему"Мартовский день" задание для 4 кл??сса.
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Помогите написать сочинение-рассуждение на тему"Мартовский день" задание для 4 кл??сса.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ВОТ И ПРИШЁЛ К НАМ НОВЫЙ МАРТОВСКИЙ ДЕНЁК . На улице становится светло.Небо лазурного цвета.Становится тепло. Прилетают птицы,снег тает.Все радуются приходу весны.
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