В ответе должно получиться -3, но будет лучше, если вы распишите подробно. Заранее благодарю.

Математика
В ответе должно получиться -3, но будет лучше, если вы распишите подробно. Заранее благодарю.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X^2+10x+21=0 (x+3)(x+7)=0 x1=-3 x2=-7 т.к -3 больше  -7, то ответ -3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Помогите решить номер 3,4,5 Заранее спасибо
Ответить
Математика
Задание номер 4,5.нажмите на фото.
Ответить
Биология
Ццтагтгтгааццаг... Какая последовательность аминокислот кодируется такой после??овательностью нуклеотидов ДНК? И какой станет последовательност...
Ответить
Математика
Решите пожалуйста задачу даю 15 баллов!!
Ответить
Русский язык
Президент это слово исконно русское или заимствованное ?
Ответить