В ответе должно получиться -3, но будет лучше, если вы распишите подробно. Заранее благодарю.
Математика
В ответе должно получиться -3, но будет лучше, если вы распишите подробно. Заранее благодарю.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X^2+10x+21=0 (x+3)(x+7)=0 x1=-3 x2=-7 т.к -3 больше -7, то ответ -3
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