Ццтагтгтгааццаг... Какая последовательность аминокислот кодируется такой после??овательностью нуклеотидов ДНК?
Биология
Ццтагтгтгааццаг... Какая последовательность аминокислот кодируется такой после??овательностью нуклеотидов ДНК?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ГГАУЦАЦАЦУУГГТЦ такая последовательность аминокислот кодируется данной последовательностью нуклеотидов ДНК
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