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Слово самовар однозначное
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Слово самовар однозначное
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сам - о - вар - сложное слово, 2 корня и соединительная гласная.
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