Как происходит круговорот веществ в биосфере?? кратко!!

География
Как происходит круговорот веществ в биосфере?? кратко!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Круговорот веществ и превращение энергии как основа существования биосферы . Деятельность живых организмов в биосфере сопровождается извлечением из окружающей среды больших количеств минеральных веществ . После смерти организмов составляющие их химические элементы возвращаются в окружающую среду. Так возникает биогенный  круговорот веществ в природе.
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