Научно -познавательный текст о ягуаре

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Ягуар – самый таинственный представителей семейства кошачьих. Эти грациозные, сильные, могущественные существа выглядят очень привлекательно и в то же время невероятно пугающе. Многие путают ягуаров с леопардами, однако первые намного крупнее и сильнее их. Древние майя верили, что ягуары являются символом власти богов. О многих других интересных фактах, касающихся ягуаров, будет рассказано в сегодняшней статье Ягуар – самый большой представитель семейства кошачьих, обитающих на территории Америки. Вместе с тиграми и львами ягуары относятся к роду пантеры. Длина тела взрослых особей без хвоста колеблется от 120 до 190 сантиметров, а вес их редко превышает 120 килограмм. Ягуары способны имитировать звуки других животных, чтобы привлечь жертву. Бразильские охотники полагают, что они обладают еще и гипнотическими способностями.Детеныш ягуара первый год после рождения очень тесно связан с матерью, поэтому не отстает от нее ни на шаг. Как правило, после рождения ягуары живут вместе с матерью 2-3 года. За это время они учатся у своей матери мастерству охоты и выживания. Площадь, на которой ягуар охотится, бывает невероятных размеров. Так, иногда она доходит до 500 километров. Это неудивительно, ведь ягуар свободолюбивое животное. Ягуары не только быстро бегают, но еще и хорошо плавают, а также могут быстро лазить по деревьям. В питание ягуаров входят крупные и мелкие животные. Чаще всего хищники охотятся на копытных, однако также нередко нападают на мышей, лягушек, рыб и маленьких аллигаторов. У ягуаров очень мощные челюсти, которые позволяют им прокусить даже панцирь черепахи.