Помогите написать условие задачи: С одной грядки собрали 10 кабачков, а со второй - 8. Все кабачки уложили в 3 корзины, поровну в каждую. Сколько кабачков положили в одну корзину?

Математика
Помогите написать условие задачи: С одной грядки собрали 10 кабачков, а со второй - 8. Все кабачки уложили в 3 корзины, поровну в каждую. Сколько кабачков положили в одну корзину?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Собрали: 1 гр. - 10 каб. 2 гр. -  8 каб. Далее, делаешь фигурную скобку с права и подписываешь  "в 3 корзины". Потом, после слов 2 гр. - 8 каб.  — "ниже пишешь" В 1 корзину - ? каб.
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