Помогите написать условие задачи: С одной грядки собрали 10 кабачков, а со второй - 8. Все кабачки уложили в 3 корзины, поровну в каждую. Сколько кабачков положили в одну корзину?

Математика

Помогите написать условие задачи: С одной грядки собрали 10 кабачков, а со второй - 8. Все кабачки уложили в 3 корзины, поровну в каждую. Сколько кабачков положили в одну корзину?

Автор: Гость