Помогите написать задачу про десятичные дроби на умножение
Математика
Помогите написать задачу про десятичные дроби на умножение
Ответ(ы):
Гость:
Купили 5кг конфет и 2кг печенья. сколько стоит покупка,если 1 кг конфет стоит 20,5 руб,а 1 кг печенья стоит 15,4 руб? решение: 1) 20,5×5=102,5(руб)-стоят 5 кг конфет; 2) 15,4×2=30,8(руб)-стоят 2кг печенья; 3) 102,5+30,8=133,3(руб)-стоит вся покупка
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Шахматном кружке девочек на 24 человека меньше ,чем мальчиков .Сколько ребят заним??ется в кружке если девочек в 3 раза меньше чем мальчиков
Математика
В шкафу на первой полке стояло 6 чашек а на второй на 2 чашки меньше . сколько чашек ??а второй полке ?
Английский язык
ОТДАМ 20 баллов Перевести в косвенную речь 1.The teacher ask us: "do you understand" 2. The teacher askes us: "do you understand" 3. Grand...
Русский язык
Прочитайте. Желтенький цыпленок, сероватая... , безлунная..., лучистый..., ароматное..., звериные..., глиняная..., кожаный..., гладкий..., красив...