Помогите написать задачу про десятичные дроби на умножение

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Купили 5кг конфет и 2кг печенья. сколько стоит покупка,если 1 кг конфет стоит 20,5 руб,а 1 кг печенья стоит 15,4 руб? решение: 1) 20,5×5=102,5(руб)-стоят 5 кг конфет; 2) 15,4×2=30,8(руб)-стоят 2кг печенья; 3) 102,5+30,8=133,3(руб)-стоит вся покупка