Помогите пожалуйста с шестым заданием второй столбик.
Математика
Помогите пожалуйста с шестым заданием второй столбик.
Ответ(ы):
Гость:
5 метров 2 дациметров,8 метров 3 дациметров,7 метров 0 дациметров
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