Cаша проходит4м за 3с ,а Коля -6м за 5с.Кто из мальчиков идет быстрее? как решить в дро??ях
Математика
Cаша проходит4м за 3с ,а Коля -6м за 5с.Кто из мальчиков идет быстрее? как решить в дро??ях
Ответ(ы):
Гость:
Cаша проходит4м за 3с , значит его скорость движения 4/3=1 1/3 м/сек. Коля -6м за 5с, его скорость движения 6/5=1 1/5 м/сек. 1 1/3 > 1 1/5 значит Саша идет быстрее
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