Cаша проходит4м за 3с ,а Коля -6м за 5с.Кто из мальчиков идет быстрее? как решить в дро??ях

Математика

Cаша проходит4м за 3с ,а Коля -6м за 5с.Кто из мальчиков идет быстрее? как решить в дро??ях

Автор: Гость