Сколько времени длится молния если через поперечное сечение ее канала протекает ??аряд 30кл, а ток равен 25 ка
Физика
Сколько времени длится молния если через поперечное сечение ее канала протекает ??аряд 30кл, а ток равен 25 ка
Ответ(ы):
Гость:
25000 A=30K/t, отсюда t= 1,2 mc
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