Сколько времени длится молния если через поперечное сечение ее канала протекает ??аряд 30кл, а ток равен 25 ка

Физика
Сколько времени длится молния если через поперечное сечение ее канала протекает ??аряд 30кл, а ток равен 25 ка
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
25000 A=30K/t, отсюда  t= 1,2 mc
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