Сколько времени длится молния если через поперечное сечение ее канала протекает ??аряд 30кл, а ток равен 25 ка

Физика

Сколько времени длится молния если через поперечное сечение ее канала протекает ??аряд 30кл, а ток равен 25 ка

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