Переведите пожалуйста, нормально не надо копировать с переводчика ну или хотя бы ??одкоректируйте чтобы получился нормальный текст,а не набор слов. What has happened to kate and sam? They have come to florida. They have met jo...
Английский язык
Переведите пожалуйста, нормально не надо копировать с переводчика ну или хотя бы ??одкоректируйте чтобы получился нормальный текст,а не набор слов. What has happened to kate and sam? They have come to florida. They have met josie is brother paul. Paul has worked in the space institute for many years. The friends have not brought the capsule to the institute. They have lost it. They have put it into the truck. The truck has gone away with the capsule. The children have seen the capsule on the stage during rik morell is concert and now they are going to speak to him.
Ответ(ы):
Гость:
Что случилось с Кейт и Сэм? Они пришли к Флориде. Они встретились Джози брат Павел. Пол работал в пространстве института в течение многих лет. Друзья не принесли капсулу в институте. Они потеряли ее. Они поставили его в грузовик. Грузовик ушел с капсулой. Дети видели капсулу на сцене во время рик Морелл является концерт, и теперь они собираются, чтобы поговорить с ним.
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