Переведите пожалуйста, нормально не надо копировать с переводчика ну или хотя бы ??одкоректируйте чтобы получился нормальный текст,а не набор слов. What has happened to kate and sam? They have come to florida. They have met jo...

Гость: Гость:

Что случилось с Кейт и Сэм? Они пришли к Флориде. Они встретились Джози брат Павел. Пол работал в пространстве института в течение многих лет. Друзья не принесли капсулу в институте. Они потеряли ее. Они поставили его в грузовик. Грузовик ушел с капсулой. Дети видели капсулу на сцене во время рик Морелл является концерт, и теперь они собираются, чтобы поговорить с ним.