Шахматном кружке девочек на 24 человека меньше ,чем мальчиков .Сколько ребят заним??ется в кружке если девочек в 3 раза меньше чем мальчиков

Математика

Шахматном кружке девочек на 24 человека меньше ,чем мальчиков .Сколько ребят заним??ется в кружке если девочек в 3 раза меньше чем мальчиков

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