Шахматном кружке девочек на 24 человека меньше ,чем мальчиков .Сколько ребят заним??ется в кружке если девочек в 3 раза меньше чем мальчиков

Математика
Шахматном кружке девочек на 24 человека меньше ,чем мальчиков .Сколько ребят заним??ется в кружке если девочек в 3 раза меньше чем мальчиков
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
X+24 (кол-во мальчиков) х (кол-во девочек) х*3=х+24 3х-х=24 2х=24 х=12 (кол-во девочек) Кол-во мальчиков=12+24=36 Ребят всего=12+36=48 Ответ: 48 ребят в шахматном кружке.
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