Помогите. Напишите правильные ответы. Плииииз
Английский язык
Помогите. Напишите правильные ответы. Плииииз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала переведи текст на русский язык и потом вставляй слова по смыслу (на русском), а потом переведи на английский язык.
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