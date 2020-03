Распределите слова по типам слогов. Только транскрипции не надо

Гость: Гость:

1) lake, like, type, mine, gave, nose, pile, face, tide, game, nice, page, type, code, size, wise, pose, serial2) sit, tip, centre, gist, gym, fix, cat, exact, bag, big, bit, stamp, pencil, myth, stuff3) park, sort, dark, bird, curl, dirty, form, horn, herb, darling, first, myrtle, her, fur, large, garden4) byre, cure, sore, fire, dare, hire, care, pure