Помогите пж, найти среднюю скорость машины, если за первые 10 сек она проехала 40 км, а за следующие 20 сек -60км

Физика

Помогите пж, найти среднюю скорость машины, если за первые 10 сек она проехала 40 км, а за следующие 20 сек -60км

Автор: Гость