Помогите пж, найти среднюю скорость машины, если за первые 10 сек она проехала 40 км, а за следующие 20 сек -60км
Физика
Помогите пж, найти среднюю скорость машины, если за первые 10 сек она проехала 40 км, а за следующие 20 сек -60км
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
t1=10 c t2=20 c s1=40 м s2=60 м vc=?vc=(s1+s2)/(t1+t2)=(40+60)/(10+20)=3.3 м/с===============Здесь главное - формула средней скорости (суммарный путь делим на сумму времени)
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