Помогите не могу сделать номер 10! Знатоки не проходите мимо!
Английский язык
Помогите не могу сделать номер 10! Знатоки не проходите мимо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) has been; worked 2) has been; was speaking 3) has been; has been waiting 4) has been; has been painting
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Как можно объяснить слова М.Н.Романова в 1917 году о Крымской войне:"эта роковая война свела в могилу николая павловича,который ясно отдавал себе о...
Химия
Вычислите объем кислорода (л), необходимый для сгорания 12 л (н.у.) ацетилена. (пожалуйста с подробным решением и дано)
Русский язык
Спишите. Расставьте знаки препинания и обоснуйте их постановку. 1. Для Родины сво??й ни сил ни жизни не жалей. 2. Трава лежала не только на подок...