Помогите не понимаю чета

Математика
Помогите не понимаю чета
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кароче.Сейчас всё решу. Первый столбик: 6см         4см 24см 20см Второй столбик: 12 дм 10 дм 120 дм 44 дм Третий столбик: 20м 9м 180м 58м Четвёртый столбик: 80м 40м 320м 280м Пятый столбик: 40м 10м 400м 100м Шестой столбик: 50м 30м 150м 160м
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