Помогите не понимаю чета

Гость: Гость:

Кароче.Сейчас всё решу. Первый столбик: 6см 4см 24см 20см Второй столбик: 12 дм 10 дм 120 дм 44 дм Третий столбик: 20м 9м 180м 58м Четвёртый столбик: 80м 40м 320м 280м Пятый столбик: 40м 10м 400м 100м Шестой столбик: 50м 30м 150м 160м