Помогите нкжно состпвить предложенич с этими словами (стремление,мечтатель,сочетание,оптимизм,оптимист,пессимизм,пессимист)

Русский язык
Помогите нкжно состпвить предложенич с этими словами (стремление,мечтатель,сочетание,оптимизм,оптимист,пессимизм,пессимист)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стремится к своей мечте
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Сделайте пожалуйста 1. I have ________ been late for school. A) ever B) never C) yet D) as 2. Have you _______ forgotten a friend’s birthday...
Ответить
Математика
Срочно 3и 5 срочно пожалуйста добавлю ещё 17
Ответить
Биология
Значение активного отдыха для восстановления работоспособности мышц. 1) поднима??те и опускайте правой рукой груз массой 2 кг с частотой 60 раз в...
Ответить
Математика
За 8 одинаковых тетрадей заплатили 32 руб. Сколько стоит одна тетрадь
Ответить
Геометрия
Висота ромбу 5 см, його периметр 40 см. Знайдіть кути ромба
Ответить