Помогите нкжно состпвить предложенич с этими словами (стремление,мечтатель,сочетание,оптимизм,оптимист,пессимизм,пессимист)
Русский язык
Помогите нкжно состпвить предложенич с этими словами (стремление,мечтатель,сочетание,оптимизм,оптимист,пессимизм,пессимист)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стремится к своей мечте
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