Срочно 3и 5 срочно пожалуйста добавлю ещё 17

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3.CD=CN+ND=48+(48-n) при n = 54 ND=48-54=-6 не имеет решения при n=36 ND=48-36=8 CD=48+8=56 5.AB=16см AM=14см BN=12см MN=AB-(AN+MB) AN=AB-NB=16-12=4см MB=AB-AM=16-14=2см MN=16-(4+2)=16-6=10см