Помогите,но ришите с РИШЕНИЕМ!!! 12%числа 450 8%числа 300 110%числа 550

Гость: Гость:

Кароч 1) дели 450 на 100 процентов-так мы узнаем сколько равен 1 процент от 450 это будет 4,5 потом 4,5 * 12 =54 2) дели 300 на 100 процентов-так мы узнаем сколько равен 1 процент от 300 это будет 3, потом 3*8=24 3)это я точно не уверен но дели 550 на 100 процентов-так мы узнаем сколько равен 1 процент от 550 и это будет равно 5,5, потом 5,5*10=55 потом 550+55(100%+10%)это будет 605(110%)