До бібліотеки привезли 18пакунків підручників,по 13книжок у кожному пакунку , та 17 однакових пакунків зі збірками казок.Скільки збірок казок було в кожному пакунку , якщо цих книжок привезли на 38 більше , ніж підручників?

Математика

До бібліотеки привезли 18пакунків підручників,по 13книжок у кожному пакунку , та 17 однакових пакунків зі збірками казок.Скільки збірок казок було в кожному пакунку , якщо цих книжок привезли на 38 більше , ніж підручників?

Автор: Гость