До бібліотеки привезли 18пакунків підручників,по 13книжок у кожному пакунку , та 17 однакових пакунків зі збірками казок.Скільки збірок казок було в кожному пакунку , якщо цих книжок привезли на 38 більше , ніж підручників?
Математика
До бібліотеки привезли 18пакунків підручників,по 13книжок у кожному пакунку , та 17 однакових пакунків зі збірками казок.Скільки збірок казок було в кожному пакунку , якщо цих книжок привезли на 38 більше , ніж підручників?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(18+13+17):37=0 книжек библиотеки взяли из билбиотеки
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