Помогите номер 2 плизз

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Помогите номер 2 плизз
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1 is are 2 is is 3 is 4 is 5 is 6 is 7 is 8 are 9 are is 10 are
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