Решите уравнение: г) 5,6г - 2z - 0,7z + 2,65 = 7.
Математика
Решите уравнение: г) 5,6г - 2z - 0,7z + 2,65 = 7.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5,6z-2z-0,7z+2,65=75,6z-2z-0,7z=7 - 2,652,9z = 4.35z = 4.35 : 2.9z = 1.5
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